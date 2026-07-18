2026 FIFA Dünya Kupası sadece futbol ekonomisini değil, ev sahiplerini de kazandırmaya başladı. ABD’de maçların oynandığı şehirlerde stadyum çevresinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerini ve otoparklarını kiralayarak önemli gelir elde ediyor.
Stadyum çevresinde yaşayanlar köşeyi döndü: Büyük kazanç elde ediyorlar
ABD’de Dünya Kupası maçlarının oynandığı şehirlerde yaşayanlar, evlerinin bahçelerini ve otoparklarını taraftarlara açarak dikkat çeken bir gelir modeli oluşturdu.Kaynak: Diğer
Stadyum çevresi kazanç kapısı oldu
Maç günlerinde stadyuma araçlarıyla gelen taraftarlar için park yeri büyük sorun haline gelirken, bölge sakinleri bu durumu fırsata çevirdi. Evlerin bahçeleri ve otoparkları ücret karşılığında taraftarlara açıldı.
Fiyatlar finalde zirve yapacak
Grup maçları ve eleme turlarında 50 ila 100 dolar arasında değişen ücretlerin, New York’taki final öncesinde 300 ila 500 dolara kadar çıkması bekleniyor.
Los Angeles’ta rekabet arttı
Los Angeles’taki maçlar öncesinde birçok evin bahçesine “otopark” tabelaları asılırken, ev sahipleri taraftarları çekmek için adeta yarışa girdi. Bölgede geçici bir ekonomi oluştu.
“Kazan-kazan modeli”
Stadyum yakınında yaşayan bazı ev sahipleri, bu sistemin hem kendileri hem de taraftarlar için avantaj sağladığını belirtiyor. Daha uygun fiyatlı park imkânı sunulurken, ev sahipleri de ek gelir elde ediyor.
Bahçeler dolup taşıyor
Bazı ev sahipleri, bahçelerine aynı anda 20’ye yakın aracın park edebildiğini ve yoğun talep nedeniyle alanların kısa sürede dolduğunu ifade ediyor.
Dünya Kupası’nın yarattığı bu yeni ekonomik model, turnuvanın yalnızca sahada değil, şehir yaşamında da büyük bir hareketlilik yarattığını gösteriyor.