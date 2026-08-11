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Kaynak: AA

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) tarafından Sabancı Vakfı'nın desteğiyle her yıl düzenlenen "Müzede Sahne" etkinliği, bu yıl 10. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Sanat yönetmenliğini Ayşe Draz'ın üstlendiği tiyatro festivali niteliğindeki etkinlik, 27-30 Ağustos tarihleri arasında SSM'nin bahçesinde ve farklı mekanlarında gerçekleştirilecek.

"OYUNLARLA DÖNÜŞÜM" TEMASI İŞLENECEK

Bu yıl "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek etkinlikte, müzede eş zamanlı devam eden "Yoko Ono: İçses ve İçyapı" sergisiyle diyalog kuran performanslar, seyirci katılımına dayalı deneyimler ve çeşitli atölyeler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SAHNELENECEK OYUNLAR BELLİ OLDU

Festival kapsamında ana sahnede Moda Sahnesi yapımı "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri", Artalan Kolektif imzalı "Yıldız", William Shakespeare'in eserinden uyarlanan "Şatonun Altında" ile "9/8'lik Kıyamet" oyunları izleyiciyle buluşacak.

PERFORMANSLAR VE ATÖLYELER DE YER ALACAK

Program kapsamında ayrıca Şule Ateş'in "Şazan Meclisi", Melih Kıraç'ın "Yakın Zamanın Kaybı" ve koreograf Begüm Erciyas'ın uluslararası festivallerde de sahnelenen "Letters from Attica" (Attika'dan Mektuplar) adlı çalışmaları sanatseverlerle buluşacak.

Dört gün sürecek etkinlik boyunca tiyatro gösterilerinin yanı sıra performanslar, interaktif deneyimler ve atölyelerle ziyaretçilere zengin bir sanat programı sunulacak.