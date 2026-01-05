Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memurun merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkını alıyor.

Yılın ikinci bölümünde 5 aylık enflasyon verisi; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak açıklandı. Bu veriler ile şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 oldu. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 oldu. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı bu oranlarla 18 bin 938 TL'ye geldi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Memur emeklilerine ise gelecek zam oranı yüzde 18,61 çıktı. En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 59 bin 896 TL'ye gelirken, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 TL'den 26 bin 887 TL'ye yükseldi.

PEKİ REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Bu ek zam oranlarına ise hükümetin ekstra bir refah payı eklemesi ise beklenmiyor. Ancak bugünkü ekonomi kurulu toplantısında seyyanen zammın gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

TABLO HALİNDE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİN MAAŞLARI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş tablosu şu şekilde oldu;

MEVCUT MAAŞ ZAM ORANI ZAMLI MAAŞLAR ₺16.881,00 %12,19 ₺18.938,77 ₺17.000,00 %12,19 ₺19.072,30 ₺18.000,00 %12,19 ₺20.194,20 ₺19.000,00 %12,19 ₺21.316,10 ₺20.000,00 %12,19 ₺22.438,00 ₺21.000,00 %12,19 ₺23.559,90 ₺22.000,00 %12,19 ₺24.681,80 ₺23.000,00 %12,19 ₺25.803,70 ₺24.000,00 %12,19 ₺26.925,60 ₺25.000,00 %12,19 ₺28.047,50 ₺26.000,00 %12,19 ₺29.169,40 ₺27.000,00 %12,19 ₺30.291,30 ₺28.000,00 %12,19 ₺31.413,20 ₺29.000,00 %12,19 ₺32.535,10 ₺30.000,00 %12,19 ₺33.657,00

MEMUR MAAŞ TABLOSU

Memurların maaş zam tablosu da ortaya çıktı. İşte memurların alacağı maaşlar: