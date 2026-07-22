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Kaynak: AA

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza ve infaz sisteminde kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Düzenlemeyle çocukların ceza sorumluluğundan infaz süreçlerine, ebeveynlerin yükümlülüklerinden silah güvenliğine kadar birçok alanda yeni hükümler getiriliyor.

SİLAHINI ÇOCUĞA KAPTIRANA HAPİS CEZASI

Teklife göre, ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek bir çocuğun erişimine açan kişiler, daha ağır bir suç oluşmaması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

ÇOCUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU YENİDEN DÜZENLENİYOR

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, 12-15 yaş grubundaki çocukların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamadığının tespit edilmesi halinde ceza sorumluluğu bulunmayacak. Ancak bu çocuklar hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Fiilin sonuçlarını anlayabilecek durumda oldukları belirlenen çocuklara ise suçun niteliğine göre daha ağır cezalar verilebilecek. 15-18 yaş grubundaki çocuklar için de ağır suçlarda uygulanacak ceza süreleri yeniden belirlendi.

HAKİME YAŞ İNDİRİMİ UYGULAMAMA YETKİSİ

Teklif, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında hakime daha geniş takdir yetkisi tanıyor. Buna göre, suçun işleniş şekli, failin kastı ve sabıka durumu dikkate alınarak 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklar için ise gerekli görülmesi halinde bir üst yaş grubuna ilişkin ceza hükümleri uygulanabilecek.

Ayrıca tekerrür hükümlerinde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında işledikleri suçlar nedeniyle tekerrür hükümleri uygulanmayacak.

İHMALKÂR EBEVEYNLERE DAHA AĞIR CEZALAR

Teklif, aile hukukundan doğan bakım, eğitim ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen ebeveynlere yönelik yaptırımları da artırıyor.

Bu kapsamda çocuğuna karşı bakım ve destek yükümlülüğünü ihmal eden kişilere verilecek hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar olacak.

Hamile olduğunu bildiği eşini veya birlikte yaşadığı hamile kadını çaresiz durumda terk edenlere verilecek hapis cezasının alt ve üst sınırları da yükseltiliyor. Bu ihmaller sonucunda çocuğun kasten öldürme veya ağır yaralama suçuna karışması halinde ise fail hakkında verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılabilecek.

Çocuğunun güvenliğini, ahlakını veya sağlığını ağır şekilde tehlikeye atan anne ve babalar için öngörülen hapis cezası da 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

ÇOCUK CEZAEVLERİNDE YENİ İNFAZ SİSTEMİ

Teklifle çocuk hükümlülerin cezalarının infazında da önemli değişiklikler yapılıyor. Buna göre infaza doğrudan çocuk eğitimevinde başlanması uygulaması kaldırılıyor. Çocuk hükümlüler önce çocuk kapalı ceza infaz kurumuna alınacak, iyi halli olduklarının belirlenmesi halinde eğitimevlerine sevk edilecek.

Kapalı ceza infaz kurumlarında çocuklar; işledikleri suçun türü, yaşları, cinsiyetleri ve fiziksel gelişimleri dikkate alınarak ayrı bölümlerde barındırılacak.

Çocukların eğitimevine ayrılıp ayrılmayacağına ise psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerin de yer aldığı idare ve gözlem kurulları en geç üç ayda bir karar verecek.

Terör ve örgüt suçları hariç olmak üzere, 3 yıl veya daha az kasıtlı, 5 yıl veya daha az taksirli suçlardan hüküm giyen çocuklar ise cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde infaz edebilecek.

İNFAZ HESABINDA 1 GÜN 2 GÜN SAYILACAK

Düzenlemeyle infaz sisteminde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, kasten öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve örgüt suçları dışında kalan suçlarda, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği her 1 gün, koşullu salıverilme hesabında 2 gün olarak değerlendirilecek. Bu düzenlemeyle çocuk hükümlülerin infaz sürecinde yaş faktörünün daha fazla gözetilmesi amaçlanıyor.