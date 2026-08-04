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Kaynak: AA

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Birçok bölgede evler, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Afetin bilançosunun artmasından endişe ediliyor.

ORDU SAHADA: ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Sri Lanka ordusu, afet bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle dağlık bölgelerde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

“BÜYÜK HASAR OLUŞTU”

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Pradeep Kodippili, sel felaketinin birçok bölgede ciddi hasara yol açtığını belirtti.

GEÇMİŞTE DE BÜYÜK FELAKET YAŞANMIŞTI

Ülkede Kasım-Aralık 2025 döneminde etkili olan Ditwa Kasırgası yaklaşık 640 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 milyar dolara yakın zarara neden olmuştu.