1 Mayıs itibarıyla SRC belgesi sınavları, kurs merkezleri yerine ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek. Bu uygulama, kamyon ve otobüs sürücülerinin yanı sıra motokuryeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni sistemde yalnızca teorik sınav yapılacak. Uygulamalı sınav tamamen kaldırılırken, yazılı sınavın başarı barajı 70 puandan 60 puana indirildi. 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

SINAV HAKKI SEKİZE ÇIKTI

Adaylara tanınan sınav hakkı sayısı da artırıldı. Önceki dört hakkın yerine artık sekiz hak verilecek, böylece belge alma süreci daha esnek hale getirildi.

Motokuryelerin kapsama alınmasıyla birlikte kurs kontenjanlarında olası yoğunluklara karşı önlemler alındı. Nüfus esasına göre kurs açma sayıları artırılırken, hastalık, hamilelik veya askerlik gibi mazeretleri olan adaylara belge sunma şartıyla kayıt dondurma imkanı sağlandı.