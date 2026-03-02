BWO Entertainment organizasyonunda Netflix yapımı dizinin hayranları, ekran başından gerçek oyun alanına adım atacak.

Netflix, LETSGO ve BWO Entertainment ortaklığıyla Metrocity AVM içinde yaklaşık 3 bin metrekarelik özel bir alanda hayata geçirilecek deneyim, katılımcılara dizinin ikonik oyunlarını yaşatacak.

Etkinlikte 48 kişilik gruplar yaklaşık bir saat boyunca rekabet edecek.

Katılımcılar arkadaşları ya da aileleriyle yarışırken, dizinin meşhur robot bebeği Young-hee ile Kırmızı Işık Yeşil Işık oyununa katılacak.

Front Man (Lee Byung-hun’un canlandırdığı maskeli lider) karakteri de oyuncuların beceri ve strateji yeteneklerini, diziden uyarlanan heyecan dolu oyunlarla sınayacak.

Oyunların tamamlanmasının ardından ziyaretçiler, Squid Game evreninden ilham alan Kore atıştırmalıkları ve içeceklerin sunulduğu Night Market alanında buluşabilecek.

Mekanda ayrıca Squid Game temalı özel ürünlerin satışı yapılacak ve fotoğraf çekim alanları hazır olacak.

Biletler Biletix, Biletinial, Bubilet ve İkibilet platformları üzerinden satışa sunuldu.

Biletix verilerine göre giriş ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

SQUİD GAME HAKKINDA

Güney Kore yapımı dizi, büyük nakit ödül için ‘ölümcül çocuk oyunları’nda yarışan katılımcıları anlatıyor.

İlk sezon 2021’de yayımlanmış, ikinci sezon 26 Aralık 2024’te, üçüncü ve son sezon ise 27 Haziran 2025’te izleyiciyle buluşmuştu.