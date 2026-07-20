Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, sadece Türkiye pazarındaki kullanıcıları için hazırladığı yeni interaktif deneyimini duyurdu. Platformun güncel verilerini eğlenceli bir analize dönüştüren sistem, kullanıcıların yaz ayları boyunca en çok dinlediği şarkıları ve müzik tercihlerini mercek altına alıyor. Ülkenin köklü yazlık kültüründen ve tatil alışkanlıklarından ilham alınarak hazırlanan bu yeni özellik, algoritmaların gücünü kullanarak her kullanıcının müzikal tatil kimliğini ortaya çıkarıyor.

BEŞ FARKLI KİMLİKTEN HANGİSİ SİZİ YANSITIYOR?

Kullanıcıların dinleme geçmişini işleyen algoritma, kişileri Türkiye'nin yaz ritmine uygun beş farklı profilden biriyle eşleştiriyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsünü tatilin merkezine koyanlar "Profesyonel Tatilci" olarak adlandırılırken; yaz sabahlarını uzun, sakin ve bol sohbetli sofralarda geçirmeyi sevenler "Kahvaltı Gurmesi" unvanını alıyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle etkinlikten etkinliğe koşanlar "Düğünlerin Aranan Yüzü", arkadaş buluşmalarının ritmini belirleyenler "Sosyal Kelebek" ve uzun yolculuklarda direksiyon başındakilere müzikleriyle yoldaşlık edenler ise "Arka Koltuk DJ'i" profiliyle eşleşiyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM VE SİSTEME ERİŞİM DETAYLARI

Yalnızca akıllı telefonlardaki mobil uygulama üzerinden deneyimlenebilen bu özelliğe erişmek oldukça basit bir arayüzle sunuluyor. Kullanıcılar, uygulama içi arama motoruna özelliğin adını yazarak veya doğrudan kampanya bağlantısına tıklayarak kendi profillerini oluşturabiliyor. Sürecin başında kullanıcılara tatil tercihleriyle ilgili kısa bir soru yöneltiliyor ve ardından dinleme verileriyle harmanlanan nihai karakter eşleşmesi ekrana yansıyor. Ortaya çıkan bu eğlenceli ve kişiselleştirilmiş sonuç kartları sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabilirken, algoritmaların hazırladığı özel yaz seçkisi de tek tuşla müzik kütüphanesine eklenebiliyor.