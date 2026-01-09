Artık sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızın o anda hangi şarkıyı, podcast’i veya sesli kitabı dinlediğini gerçek zamanlı olarak görebileceksiniz.

BU ÖZELLİK İSTEĞE BAĞLI

Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden “Dinleme Etkinliği”ni aktif hale getirerek kendi dinlemelerinizi paylaşabilirsiniz. Aktif ettiğinizde, arkadaşınızın sohbet penceresinin üst kısmında şu an çalan parça görünecek. Üstüne tıkladığınızda şarkıyı hemen çalabilir, kütüphanenize ekleyebilir, menüyü açabilir veya emojiyle tepki verebilirsiniz.

Eğer arkadaşınız şu an bir şey dinlemiyorsa, en son çaldığı parça gösterilecek.

GİZLİLİK ÖN PLANDA

Bu bilgi sadece daha önce mesajlaştığınız kişilerle sınırlı ve istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Hatta belirli arkadaşlar için ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz.

Bu güncellemenin en heyecan verici kısmı ise Jam İsteği. Premium aboneler, sohbet sırasında sağ üstteki Jam butonuna dokunarak arkadaşını ortak dinleme oturumuna davet edebilecek. Karşı taraf kabul ederse oturum başlar; ikiniz de sıraya şarkı ekleyebilir, birlikte dinleyebilir ve sohbet ederek tepkilerinizi paylaşabilirsiniz.

Bu özellikler, mesajlaşmanın zaten aktif olduğu ülkelerde iOS ve Android için kademeli olarak yayılıyor. Şubat başlarında herkes için geniş çapta erişilebilir olacak.

Geçen yıl tanıtılan Messages, kısa sürede 40 milyona yakın kullanıcı tarafından 340 milyon mesajla dolup taşmış. Şirket, müzik paylaşımını uygulama dışına çıkarmadan içinde tutmayı hedefliyor.

Tıpkı daha önce denediği ama 2017’de kaldırdığı benzer özellikler gibi, bu sefer daha başarılı olacak gibi görünüyor.