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Kaynak: Haber Merkezi

Dijital müzik platformu Spotify, sesli kitap hizmetinin kapsamını genişletiyor. Şirket, şu anda belirli ülkelerde kullanılabilen özelliği 2026'nın sonuna kadar 180'den fazla pazara taşımayı planlıyor.

Genişlemeyle birlikte Spotify'ın 350 binden fazla sesli kitaptan oluşan arşivinin 750 milyondan fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

120'DEN FAZLA DİLDE İÇERİK VAR

Spotify'ın sesli kitap kütüphanesi yalnızca İngilizce içeriklerden oluşmuyor. Platformda 120'den fazla dilde sesli kitap bulunuyor.

İspanyolca, İtalyanca ve Lehçe de sesli kitapların sunulduğu diller arasında yer alıyor.

Spotify, özelliğin kullanıldığı belirli ülkelerde Premium abonelerine her ay 12 saatlik sesli kitap dinleme hakkı sunuyor.

İtalya, İspanya, Portekiz, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Polonya, Şili, Norveç ve Peru bu uygulamanın bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Daha fazla sesli kitap dinlemek isteyen kullanıcılar için ise 15 saatlik kullanım sağlayan Audiobooks+ aboneliği bulunuyor. Spotify'ın kasım ayında belirli bölgelerde öğrenciler için Audiobooks+ eklenti paketlerini de kullanıma sunması planlanıyor.

TÜRKİYE'YE 2026 SONUNDA GELİYOR

Spotify'ın sesli kitap hizmetinin 2026 sonuna kadar Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

Ancak Türkiye, Premium abonelere aylık 12 saatlik dinleme hakkının sunulacağı ülkeler arasında henüz yer almıyor.

KALDIĞIN SAYFADAN DİNLEMEYE DEVAM EDEBİLECEKSİN

Spotify'ın sesli kitap hizmetinde Page Match isimli bir özellik de bulunuyor. Kullanıcılar fiziksel olarak okudukları kitabın ISBN kodunu sisteme tanıtarak kaldıkları sayfayı belirleyebiliyor ve sesli kitapta aynı noktadan dinlemeye devam edebiliyor.

Page Match'in 30'dan fazla dilde çalıştığı ve ayda yaklaşık 1 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.