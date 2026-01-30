2026’nın ilk ayında dijital müzik platformlarında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Spotify listelerinde uzun süre hakim olan enerjik hit parçaların yerini, daha melankolik ve karanlık tınılara sahip şarkılar almaya başladı. Dinleyicilerin ruh hali, yeni yılın başında bile nostaljiye ve duygusal şarkılara yönelmiş görünüyor.

Uzmanlara göre pandemi döneminde hız kazanan duygusal müzik tüketimi artık geçici bir dönem değil, kalıcı bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Özellikle genç kullanıcılar, 2000’ler rock havasını taşıyan parçalarla yeniden bağ kurarken, lo-fi pop listeleri ve indie müzik akımları da güçlü bir geri dönüş yapıyor.

Spotify gibi platformların öneri algoritmalarının bu eğilimi desteklemesiyle, nostalji odaklı içerikler daha sık karşıya çıkıyor. Yeni yılın müzik modasında yükselen trend ise açık: Daha az tempo, daha çok his.

İŞTE BU YIL ÖNE ÇIKAN PARÇALAR:

Globalde öne çıkan duygusal parçalardan birkaçı:

Djo - End of Beggining

Sombr - Back to Friends

Radiohead - Creep

The Neighbourhood - Sweather Weather

Bruno Mars - Locked out of Heaven

Türkiye'de öne çıkan duygusal parçalardan birkaçı:

Şebnem Ferah - Yağmurlar

Norm Ender, Ebru Gündeş - Bir Çift Göz

Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

Ebru Yaşar - Ben Ne Yangınlar Gördüm

Onurcan Özcan - İntihaşk