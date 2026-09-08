Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı

Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı

Spotify, Türkiye'de 2026 yazına damga vuran şarkıları açıkladı. Pop, rap ve arabesk müziğin öne çıktığı listede güçlü iş birlikleri dikkat çekerken kadın sanatçıların yükselişi de yaz sezonuna damga vurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 1

Spotify, 2026 yazında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Yaz boyunca Türkçe pop, rap, trap ve arabesk müzik dinleyicilerin tercihlerinde öne çıktı.

1 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 2

Özellikle BLOK3 ve manifest, ilk 10'a birden fazla şarkıyla girerek listenin dikkat çeken isimleri oldu. BLOK3 dört, manifest ise üç farklı şarkıyla ilk 10'da kendisine yer buldu.

2 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 3

SPOTİFY'DA 2026 YAZININ EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKISI

Listeye göre Türkiye'de yaz boyunca en çok dinlenen şarkılar şöyle sıralandı:

3 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 4

10. Eller Üzer – Serkan Nişancı

4 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 5

9. Yangın Yeri – Elif Buse Doğan

5 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 6

8. Kırgınım – BLOK3

6 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 7

7. Ara Beni – Hadise

7 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 8

6. Daha İyi – manifest

8 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 9

5. Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3, Poizi

9 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 10

4. Kayıp Kalp – BLOK3

10 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 11

3. Toz Pembe – manifest

11 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 12

2. Sebebi Yar – BLOK3

12 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 13

1. Hileli – Ajda Pekkan, manifest

13 14
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı - Resim: 14

ZİRVEDE AJDA PEKKAN VE MANİFEST VAR

Yazın en çok dinlenen şarkısı, Ajda Pekkan ve manifest'in ortak çalışması "Hileli" oldu. Parça, yayınlanmasının ardından Spotify'ın dünya genelindeki haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesine de 1 numaradan giriş yapmıştı.

Yaz boyunca yakaladığı ivmeyi sürdüren "Hileli", Türkiye'de 2026 yaz sezonunun Spotify'da en çok dinlenen şarkısı olarak zirveye yerleşti.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro