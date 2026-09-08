Spotify, 2026 yazında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Yaz boyunca Türkçe pop, rap, trap ve arabesk müzik dinleyicilerin tercihlerinde öne çıktı.
Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı
Spotify, Türkiye'de 2026 yazına damga vuran şarkıları açıkladı. Pop, rap ve arabesk müziğin öne çıktığı listede güçlü iş birlikleri dikkat çekerken kadın sanatçıların yükselişi de yaz sezonuna damga vurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle BLOK3 ve manifest, ilk 10'a birden fazla şarkıyla girerek listenin dikkat çeken isimleri oldu. BLOK3 dört, manifest ise üç farklı şarkıyla ilk 10'da kendisine yer buldu.
SPOTİFY'DA 2026 YAZININ EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKISI
Listeye göre Türkiye'de yaz boyunca en çok dinlenen şarkılar şöyle sıralandı:
10. Eller Üzer – Serkan Nişancı
9. Yangın Yeri – Elif Buse Doğan
8. Kırgınım – BLOK3
7. Ara Beni – Hadise
6. Daha İyi – manifest
5. Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3, Poizi
4. Kayıp Kalp – BLOK3
3. Toz Pembe – manifest
2. Sebebi Yar – BLOK3
1. Hileli – Ajda Pekkan, manifest
ZİRVEDE AJDA PEKKAN VE MANİFEST VAR
Yazın en çok dinlenen şarkısı, Ajda Pekkan ve manifest'in ortak çalışması "Hileli" oldu. Parça, yayınlanmasının ardından Spotify'ın dünya genelindeki haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesine de 1 numaradan giriş yapmıştı.
Yaz boyunca yakaladığı ivmeyi sürdüren "Hileli", Türkiye'de 2026 yaz sezonunun Spotify'da en çok dinlenen şarkısı olarak zirveye yerleşti.