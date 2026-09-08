Spotify'da yazın en çok dinlenen şarkıları belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı

ZİRVEDE AJDA PEKKAN VE MANİFEST VAR

Yazın en çok dinlenen şarkısı, Ajda Pekkan ve manifest'in ortak çalışması "Hileli" oldu. Parça, yayınlanmasının ardından Spotify'ın dünya genelindeki haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesine de 1 numaradan giriş yapmıştı.

Yaz boyunca yakaladığı ivmeyi sürdüren "Hileli", Türkiye'de 2026 yaz sezonunun Spotify'da en çok dinlenen şarkısı olarak zirveye yerleşti.