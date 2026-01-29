Spotify’ın yeni Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Akshat Harbola ile yapılan buluşmada, kendisinin elinde Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi” İngilizce baskısı dikkat çekti. Harbola, sabah koşusu sırasında Barış Manço parçaları dinlediğini de paylaştı.

Hürriyet yazarlarından Sinem Vural'ın haberine göre Spotify’ın bölgedeki yeni yöneticisi Akshat Harbola, kısa süre önce göreve başladı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Harbola, bu ziyaretlerdeki gündemini şu şekilde özetledi:

“Göreve başlayalı yalnızca üç hafta oldu ve hemen Ankara’daydım. Her iki toplantıda da Spotify’ın Türkiye’deki vizyonunu ve 2026 yılı planlarımızı aktardım. Bu iş birliklerine büyük önem veriyorum çünkü pazarda çok daha aktif bir rol üstleneceğiz. Kullanıcı tabanımız ve etkileşim seviyemiz yükselecek. Ortaklıkların olumlu bir başlangıç yapması benim için çok değerli.”

Görevindeki en önemli meydan okumayı ise şöyle dile getirdi:

“Şu an yaklaşık 25 pazardan sorumlu tutuyorum ve Türkiye açık ara birinci önceliğim. Geçen yıl Spotify’ın Türkiye dışındaki 52 milyon kullanıcısından biri Türkçe içerik dinledi. Bu oran, global kullanıcı tabanımızın yaklaşık yüzde 7’sine denk geliyor. Türkçe müziğin en yoğun dinlendiği ilk 10 ülke ise Almanya, ABD, Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada. Verilerdeki bu güçlü yükseliş gerçekten etkileyici.”

Spotify verilerine göre, Türk müziğinin uluslararası dinlenme oranları 2020-2025 arasında yüzde 161 arttı. Arabesk türü aynı dönemde yüzde 147 büyüme gösterdi.Geçen yıl Türkiye çıkışlı globalde en çok tercih edilen müzik türleri Türkçe pop, Türkçe hip-hop ve Türkçe elektronik müzik oldu.

Özellikle 90’lar pop ve katalog eserlere yönelik yoğun ilgi sürüyor.

YAPAY ZEKÂ HEM FIRSAT HEM TEHDİT

Müzik sektöründe yapay zekâ hem fırsat hem tehdit olarak tartışılıyor. Harbola, Spotify’ın yaklaşımını şu sözlerle açıkladı:

“Yapay zekâ gözümüzün önünde çok hızlı evriliyor. Bir yanda hiç kullanmayan sanatçılar, diğer yanda olumlu yararlananlar var; bazıları da tamamen yapay zekâya şarkı yaptırıyor. Bizim önceliğimiz sahte içerikleri engellemek – örneğin 31 saniyelik kısa parçalar gibi. İkinci olarak ses taklitçiliğini önlemek; bu konuda çok net bir duruşumuz var. Üçüncü adımda ise hak sahiplerinin DDEX standartlarıyla yaratım sürecinde yapay zekâ kullanımını beyan ettiği endüstri standardını destekliyoruz. Biz müzik üretmiyoruz veya hak sahibi değiliz; tüketici odaklı bir platformuz. Polislik rolüne girmiyoruz.”

EDİTÖRYAL ÇALMA LİSTELERİYLE KEŞİF SAĞLANIYOR

Türkiye’de Spotify’a yöneltilen başlıca eleştiri, editoryal çalma listelerinin manipüle edildiği ve editörlerin tarafsız olmadığı yönünde.

Harbola bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Editoryal listeler, müziği keşfetmek için dev bir yelpazenin yalnızca bir parçası. Tek keşif kaynağı değiller. Bu listeleri tutmamızın amacı –özellikle Türkiye gibi pazarlarda– popüler olmayabilecek derin ve geniş müziklere ulaşmamızı sağlamak. Editoryal listede yer almak otomatik olarak çok dinlenenlere sıçrama anlamına gelmiyor; bazı yanlış algılar olabiliyor. Dünya genelinde editoryal listeler aynı standartta oluşuyor ve Türkiye’de de bu standardı sürdüreceğiz.”

İSTANBUL OFİSİYLE TÜRKİYE’DE KÖK SALACAĞIZ

Spotify’ın 2026’da faaliyete geçirmesi planlanan İstanbul ofisi için çalışmalar sürüyor. Harbola bu konuda şunları söyledi:

“İstanbul’da ofis açmak, Türkiye’deki köklerimizi güçlendirecek önemli bir adım. Endüstriyle, paydaşlarla ve yetkililerle düzenli temas kurabileceğiz. Tüketici alışkanlıklarını yakından takip etmek ve sokakta olmak kritik. Türkiye benim için çok özel ve bunu tüm ekiple hissettireceğiz.”

Harbola, Türkiye’yi yalnızca tüketim pazarı değil, aynı zamanda güçlü bir müzik üretim ve ihracat merkezi olarak görüyor. Orhan Pamuk kitabı ve Barış Manço dinleyişiyle yerel kültüre yakınlığını vurguluyor. Şimdi tüm dikkatler, 2026’da bu vizyonun somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceğinde.