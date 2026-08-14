Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify, Android işletim sisteminde bir süredir devam eden ciddi teknik aksaklıklarla gündemde. Uygulama içerisinde yaşanan arayüz gecikmeleri, müziklerin çalmaması veya donması ve denetim butonlarının yanıt vermemesi gibi problemler dinleme keyfini olumsuz etkiliyor. Şirket, ayın başlarında topluluk forumu üzerinden yaşanan aksaklıkları kabul etmesine rağmen henüz beklenen iyileştirme güncellemesini kullanıcılara sunmadı. Bu durum, platforma her ay ödeme yapan çok sayıda abonenin rakip servislere yönelmesine yol açıyor.

PERFORMANS SORUNLARI VE ÇÖKMELER DEVAM EDİYOR

Sosyal medya mecralarında paylaşımda bulunan Android kullanıcıları, uygulamadaki performans düşüşünün sürdüğünü belirtiyor. Şikayetler arasında özellikle çalma ekranının kilitlenmesi, komutların geç algılanması ve yükleme simgesinin ekranda takılı kalması başı çekiyor. Şarkıyı duraklatmak, oynatma listesini değiştirmek veya "Şimdi Oynatılıyor" ekranına geçmek gibi en temel fonksiyonlarda dahi ciddi gecikmeler yaşanıyor. Zaman zaman bu etkileşimler uygulamanın tamamen kapanarak çökmesine neden oluyor.

ŞİRKETTEN GÜNCELLEME SÖZÜ GELMEDİ

Abonelik ücretlerinin düzenli olarak arttığı ve aylık Premium paketinin 99 TL seviyesinde bulunduğu platformda yaşanan bu olumsuz tablo abonelerin tepkisini topluyor. Kullanıcılar geçici bir önlem olarak uygulamayı zorla durdurma veya önbellek verilerini temizleme yollarına başvursa da bu adımlar kalıcı bir çözüm sağlamıyor. Spotify’dan henüz acil bir yama güncellemesi sözü gelmemesi durumunda, platformun YouTube Music ve Apple Music gibi rakiplere müşteri kaybetmeye devam edeceği öngörülüyor.