Müzik dinleme platformu Spotify, Premium Aile aboneliğinin hane halkı dışında paylaşılmasını engellemek amacıyla yeni güvenlik adımları atmaya başladı. Kullanıcı raporlarına göre şirket, Aile planı üyelerinin aynı adreste ikamet edip etmediğini kontrol etmek için QR kod tabanlı adres doğrulama yöntemine başvuruyor. Uygulanan yöntemde plan yöneticisinin cihazında beliren ve birkaç saniyede bir yenilenen QR kodun, üyenin telefonuyla taranması talep ediliyor. Sürekli güncellenen kod yapısı, ekran görüntüsü paylaşılarak yapılan doğrulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

UYARILARA UYMAYAN HESAPLAR ÜCRETSİZ PLANA GEÇİRİLECEK

Spotify'ın kullanım şartlarına göre Aile planındaki tüm üyelerin aynı adreste ikamet etmesi şart koşuluyor. Yeniden doğrulama bildirimi alan kullanıcıların işlemi tamamlaması için 7 günlük süresi bulunuyor. Verilen süre içinde doğrulamayı yapmayan veya başarısız olan hesaplar, otomatik olarak reklamlı ücretsiz Spotify planına düşürülüyor. Ayrıca doğrulamayı geçemeyen kullanıcıların 12 ay boyunca başka bir Aile veya Duo planına katılması engellenirken, bu kişilere yalnızca bireysel Premium paketlere geçiş imkanı tanınıyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA HANE DENETİMLERİ ARTIYOR

Spotify daha önce 2018 ve 2019 yıllarında GPS ve periyodik adres kontrolleriyle benzer adımlar atmış, ancak kullanıcıların gizlilik endişeleri ve tepkileri nedeniyle uygulamalarını esnetmek durumunda kalmıştı. Son dönemde dijital yayın platformlarının hane dışı abonelik paylaşımlarını kısıtlayarak kullanıcıları bireysel paketlere yönlendirme politikası hız kazanırken, Spotify'ın bu yeni doğrulama sistemini önümüzdeki süreçte daha geniş kitlelere yayması bekleniyor.