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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi de artış gösterdi. Bugün işlem hacmi, düne kıyasla yüzde 9 yükselerek 1 milyar 443 milyon 583 bin 527 liraya ulaştı.

GÜNÜN EN PAHALI VE EN UCUZ SAATLERİ

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyat saat 20.00’de 4 bin 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

En düşük fiyat ise saat 12.00’de 455 lira 99 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

ORTALAMA FİYAT 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 140 lira 63 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat 2 bin 199 lira 52 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA YÜKSEK SEYRETTİ

Spot piyasada bugün için elektrik fiyatları da yüksek seviyelerde kaydedildi.

Bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük fiyatı ise 310 lira 1 kuruş oldu.

Veriler, elektrik piyasasında fiyat oynaklığının sürdüğünü ve gün içi saatlere göre ciddi farklar oluştuğunu ortaya koydu.