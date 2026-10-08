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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün bir önceki güne kıyasla yüzde 4,15 azalış göstererek 1 milyar 666 milyon 188 bin 764 lira seviyesinde gerçekleşti.

Bugün için elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçmişti.

YARININ ZİRVE SAATLERİ: AKŞAM 18.00 VE 19.00

Gün öncesi piyasasında yarın için geçerli olacak elektrik fiyat aralıkları ve zirve saatler netleşti:

En yüksek fiyat (tavan): Saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 500 TL

En düşük fiyat (taban): Saat 12.00'de 315 TL 1 kuruş

ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN 900 TL SINIRINDA

Piyasada oluşan ortalama fiyat göstergeleri ise şu şekilde kaydedildi:

Aritmetik Ortalama Fiyat: 2 bin 899 TL 63 kuruş

Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 2 bin 988 TL 27 kuruş