Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün bir önceki güne kıyasla yüzde 4,15 azalış göstererek 1 milyar 666 milyon 188 bin 764 lira seviyesinde gerçekleşti.
Bugün için elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçmişti.
YARININ ZİRVE SAATLERİ: AKŞAM 18.00 VE 19.00
Gün öncesi piyasasında yarın için geçerli olacak elektrik fiyat aralıkları ve zirve saatler netleşti:
En yüksek fiyat (tavan): Saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 500 TL
En düşük fiyat (taban): Saat 12.00'de 315 TL 1 kuruş
ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN 900 TL SINIRINDA
Piyasada oluşan ortalama fiyat göstergeleri ise şu şekilde kaydedildi:
Aritmetik Ortalama Fiyat: 2 bin 899 TL 63 kuruş
Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 2 bin 988 TL 27 kuruş