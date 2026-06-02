Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,20 azalarak 646 milyon 10 bin 13 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 245 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 976 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1134 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 449 lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.