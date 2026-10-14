Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 6,64 düşüş gösterdi. İşlem hacmi 1 milyar 602 milyon 748 bin 110 lira olarak kaydedildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: En yüksek fiyat 4 bin 450 lira - Resim : 1

YARININ ELEKTRİK FİYATLARI BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada yarın teslim edilecek bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 17.00'de 4 bin 450 lira olarak belirlendi. En düşük fiyat ise saat 02.00'de 1.500 lira 1 kuruş oldu.

Elektrik üretiminde kömür lider: Günlük tüketim 945 bin MWh'i aştıElektrik üretiminde kömür lider: Günlük tüketim 945 bin MWh'i aştıEkonomi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 833 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 931 lira 67 kuruş olarak hesaplandı.

Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu: En yüksek fiyat 4 bin 450 lira - Resim : 3

BUGÜN ELEKTRİK FİYATI EN YÜKSEK 3 BİN 800 LİRAYI AŞTI

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 1.998 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.