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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne kıyasla yüzde 6,64 düşüş gösterdi. İşlem hacmi 1 milyar 602 milyon 748 bin 110 lira olarak kaydedildi.

YARININ ELEKTRİK FİYATLARI BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada yarın teslim edilecek bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 17.00'de 4 bin 450 lira olarak belirlendi. En düşük fiyat ise saat 02.00'de 1.500 lira 1 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 833 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 931 lira 67 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜN ELEKTRİK FİYATI EN YÜKSEK 3 BİN 800 LİRAYI AŞTI

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 1.998 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.