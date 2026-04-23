Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 125 artarak 539 milyon 353 bin 487 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 934 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1124 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.