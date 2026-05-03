Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1417 artarak 651 milyon 992 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 06.00'da 133 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1059 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1333 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 200 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.