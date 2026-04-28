Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan son veriler, spot elektrik piyasasında hem fiyatlarda hem de işlem trafiğinde büyük bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu. Piyasadaki toplam işlem hacmi, bir önceki güne göre %127,8 oranında devasa bir artış göstererek 567 milyon 68 bin 356 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasada yarın için belirlenen rakamlar, arz-talep dengesindeki keskin farkı gözler önüne serdi.

Yarın akşam saat 20.00’de elektrik talebinin zirve yapmasıyla 1 megavatsaat fiyatı 4 bin 500 lira olarak belirlendi. Gündüz saatlerinde (10.00 - 15.00 arası) ise fiyatlar 0 (sıfır) lira seviyesine kadar geriledi.

Yarın için piyasadaki aritmetik ortalama fiyat 910 lira 25 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1.136 lira 54 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü (28 Nisan) piyasa verilerine bakıldığında ise; en yüksek fiyatın 3 bin 200 lira olarak gerçekleştiği, en düşük fiyatın ise yine 0 (sıfır) lira bandında kaldığı kayıtlara geçti. Bu durum, yarınki tavan fiyatın bugüne göre ciddi bir artış göstereceğini kanıtlıyor.