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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 16,8 gerileyerek 951 milyon 923 bin 961 lira seviyesine indi.

Saatlik bazda incelendiğinde, gün öncesi piyasada en yüksek fiyatın saat 20.00’de 3 bin 974 lira 40 kuruş, en düşük fiyatın ise saat 12.00’de 199 lira olarak gerçekleştiği görüldü. Aynı piyasada aritmetik ortalama fiyat 1478 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1494 lira 39 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugüne ilişkin fiyatlar da dikkat çekti. Buna göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı gün içinde en yüksek 4 bin 104 lira 93 kuruşu görürken, en düşük seviye 200 lira olarak kayıtlara geçti.