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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRİĞİN EN PAHALI VE EN UCUZ OLDUĞU SAATLER

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1700 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 227 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 248 lira 76 kuruş oldu.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,49 artarak 2 milyar 382 milyon 204 bin 307 liraya yükseldi.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN 214 LİRA 99 KURUŞ

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.