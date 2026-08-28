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Kaynak: AA

Spot piyasada elektrik fiyatlarının yarın için geçerli olacak seviyeleri belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 1499 lira 97 kuruş ile 4 bin 193 lira 13 kuruş arasında değişecek.

ELEKTRİKTE EN YÜKSEK FİYAT SAAT 20.00'DE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 20.00'de 4 bin 193 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Elektriğin en düşük fiyatı ise saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI DA BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 75 kuruş oldu. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 626 lira 72 kuruş olarak kayıtlara geçti.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,3 azaldı. İşlem hacmi 1 milyar 657 milyon 555 bin 248 lira olarak gerçekleşti.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.