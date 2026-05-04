Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 502 bin 199 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 842 bin 736 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 183 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 553 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 42 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 323 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 156 milyon 337 bin 445 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 156 milyon 195 bin 296 metreküp olarak kayıtlara geçti.