Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 568 bin 536 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 179 bin 909 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira 84 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 324 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 46 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 327 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 301 bin 930 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 299 bin 195 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​