Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 842 bin 736 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 703 bin 711 lira olarak belirlenmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 232 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 223 bin metreküp kaydetti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 93 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 370 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 739 bin 614 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132 milyon 588 bin 942 metreküp olarak kayıtlara geçti.