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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 521 bin 350 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 69 bin 861 lira olarak belirtilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 560 lira 20 kuruş olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 770 bin metreküp olarak açıklandı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 438 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 682 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 80 milyon 179 bin 371 metreküp gaz girişi oldu. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 80 milyon 225 bin 527 metreküp olarak kaydedildi.