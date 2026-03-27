Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 455 bin 339 lira olarak açıklandı. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 263 bin 436 lira olarak belirlenmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 470 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 377 bin metreküp kaydetti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 194 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 746 lira 98 kuruş olarak ortaya çıktı.

Türkiye'ye dün 206 milyon 233 bin 548 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 206 milyon 74 bin 173 metreküp olarak belirlendi.