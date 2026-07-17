Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 294 bin 59 lira olarak açıklandı. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 104 bin 790 lira olarak belirtilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 357 lira 59 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 305 bin metreküp kaydetti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 225 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 489 lira 71 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 968 bin 743 metreküp gaz girişi oldu. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 1726 metreküp olarak kaydedildi.