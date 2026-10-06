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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi ve fiyat dengeleri netleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira olarak belirlendi. Piyasada gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 188 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ GÖZE ÇAPTI

EPİAŞ verilerine göre piyasadaki toplam işlem hacmi artış göstererek 3 milyon 548 bin 500 lira seviyesine ulaştı. Bir önceki gün gerçekleşen işlem hacmi tutarı 3 milyon 254 bin 995 lira olarak açıklanmıştı.

DENGELEME GAZI FİYATLARI VE GİRİŞ-ARZ RAKAMLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 818 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 931 lira 25 kuruş olarak uygulandı.

Sistem verilerine göre Türkiye'ye dün giren toplam doğal gaz miktarı 108 milyon 50 bin 685 metreküp oldu. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 88 milyon 844 bin 453 metreküp olarak gerçekleşti.