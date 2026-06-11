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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı dün 17 bin 180 lira olarak belirlendi. Aynı gün piyasada gerçekleşen işlem hacmi 4 milyon 54 bin 480 liraya ulaştı. Bu rakam, önceki gün kaydedilen 2 milyon 364 bin 483 liraya kıyasla önemli bir artışa işaret etti.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı ise 236 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı. Buna göre, alış fiyatı 18 bin 39 lira, satış fiyatı ise 16 bin 321 lira olarak kaydedildi.

Türkiye’ye dün toplam 115 milyon 850 bin 313 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 115 milyon 940 bin 171 metreküp oldu.

Veriler, spot doğal gaz piyasasında hem fiyatların hem de işlem hacminin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.