Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 919 bin 378 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 94 bin 521 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 719 lira olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 201 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 585 lira, satış fiyatı ise 13 bin 983 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 487 bin 872 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 195 milyon 601 bin 814 metreküp olarak kayıtlara geçti.