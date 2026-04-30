Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 252 bin 965 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 761 bin 106 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 166 lira 56 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 306 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 24 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 308 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 517 bin 969 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 607 bin 144 metreküp olarak kayıtlara geçti.