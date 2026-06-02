Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 555 bin 615 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 528 bin 597 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 265 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 441 bin 862 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 433 bin 677 metreküp olarak kayıtlara geçti.