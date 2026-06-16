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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi 4 milyon 861 bin 91 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 746 bin 984 lira seviyesindeydi.

Piyasada dün gaz ticaret miktarı 283 bin metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 35 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 318 lira 15 kuruş olarak kaydedildi.

Türkiye’ye aynı gün 119 milyon 758 bin 683 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 693 bin 772 metreküp olarak gerçekleşti.