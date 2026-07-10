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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinde; dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 852 bin 926 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 455 bin 492 lira olarak duyurulmuştu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 629 lira 29 kuruş olarak açıklanırken, gaz ticaret miktarı 332 bin metreküp kaydetti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 510 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 747 lira 83 kuruş olarak ifade edildi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 615 bin 512 metreküp gaz girişi oldu. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 641 bin 581 metreküp olarak kaydedildi.