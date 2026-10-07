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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 990 lira olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA İŞLEM HACMİ VE TİCARET MİKTARI YÜKSELDİ

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi ve ticaret miktarında önceki güne kıyasla artış yaşandı. Dün piyasadaki toplam işlem hacmi 3 milyon 722 bin 40 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 548 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

Dün gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 196 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELİRLENDİ

Piyasa katılımcıları için hayati önem taşıyan dengeleme gazı fiyatlarında da güncel rakamlar netleşti. EPİAŞ verilerine göre dengeleme gazı fiyatları şu şekilde oluştu:

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı: 19 bin 939 lira 50 kuruş

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı: 18 bin 40 lira 50 kuruş

TÜRKİYE'YE GAZ GİRİŞİ 118 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye'nin günlük doğal gaz arz ve giriş verileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Dün ülkeye toplam 118 milyon 28 bin 287 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Aynı dönemde şebekeye ve piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 117 milyon 990 bin 298 metreküp olarak kayıtlara geçti.