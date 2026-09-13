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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 284 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 6 milyon 896 bin 700 liralık işlem hacmi gerçekleşti. Piyasada işlem hacmi önceki gün 10 milyon 391 bin 303 lira olarak kaydedilmişti.

Dün spot piyasada gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 399 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 149 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 420 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 106 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 106 milyon 195 bin 267 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 121 bin 979 metreküp olarak kayıtlara geçti.