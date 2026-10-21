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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düşüş kaydetti. Günlük hacim, bir önceki güne kıyasla yüzde 5,93 azalarak 1 milyar 752 milyon 989 bin 966 TL olarak hesaplandı.

Gün öncesi piyasada yarın teslim edilecek elektrik için belirlenen fiyatlar, günün farklı saatlerinde önemli ölçüde değişiklik gösterdi.

ELEKTRİKTE EN YÜKSEK FİYAT 4 BİN 500 TL

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatının yarın saat 17.00 ile 19.00 arasında 4 bin 500 TL’ye ulaşacağı belirlendi. Günün en düşük fiyatı ise saat 12.00 için 300 TL olarak kayıtlara geçti.

Yarın için megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyat 3 bin 186 TL 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 3 bin 246 TL 83 kuruş oldu.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI DA BELLİ OLDU

Spot piyasada bugün teslim edilecek elektrik için belirlenen fiyatlarda üst sınır 4 bin 500 TL olarak gerçekleşti. Günün en düşük fiyatı ise megavatsaat başına 768 TL 93 kuruş oldu.

Böylece bugün için kaydedilen en düşük fiyat ile yarın için belirlenen en düşük fiyat arasında dikkat çekici bir fark oluştu.