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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 1 azalarak 2 milyar 31 milyon 448 bin 655 lira oldu.

ELEKTRİKTE YARININ EN YÜKSEK FİYATI BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 134 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1600 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 858 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 908 lira 95 kuruş oldu.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 144 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 144 lira 73 kuruş, en düşük fiyatı ise 1699 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.