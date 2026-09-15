Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 1 azalarak 2 milyar 31 milyon 448 bin 655 lira oldu.
ELEKTRİKTE YARININ EN YÜKSEK FİYATI BELLİ OLDU
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 134 lira 63 kuruş olarak belirlendi.
En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1600 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 858 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 908 lira 95 kuruş oldu.
BUGÜNÜN EN YÜKSEK FİYATI 4 BİN 144 LİRA
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 144 lira 73 kuruş, en düşük fiyatı ise 1699 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.