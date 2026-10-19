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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasasında yarın teslim edilecek elektriğin megavatsaat fiyatı saat 17.00 ile 19.00 arasında 4 bin 500 lira olarak belirlendi. Günün en düşük fiyatı ise saat 12.00’de 990 lira 75 kuruş olarak kaydedildi.

Yarın için megavatsaat başına aritmetik ortalama fiyat 3 bin 296 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 3 bin 354 lira 45 kuruş oldu.

SPOT PİYASANIN İŞLEM HACMİ YÜZDE 48,3 ARTTI

Spot elektrik piyasasında günlük işlem hacmi, bir önceki güne kıyasla yüzde 48,3 yükselerek 1 milyar 834 milyon 968 bin 851 liraya ulaştı.

BUGÜNÜN FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Spot piyasada bugün geçerli olan megavatsaat başına elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira olarak gerçekleşti.