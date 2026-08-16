Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından açıklanan verilere göre, spot elektrik piyasasındaki günlük işlem hacmi belirgin bir yükseliş kaydetti. Piyasada bugün gerçekleşen toplam işlem hacmi, bir önceki güne kıyasla yüzde 58,8 oranında artarak 2 milyar 325 milyon 229 bin 631 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasa sonuçlarına göre yarın geçerli olacak elektrik fiyatları şu şekilde netleşti:

En Yüksek Fiyat: Saat 20.00 itibarıyla megavatsaat başına 4 bin 500 lira.

En Düşük Fiyat: Saat 07.00 itibarıyla megavatsaat başına 2 bin 400 lira.

Aynı dönem için yapılan hesaplamalarda, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 414 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 468 lira 62 kuruş olarak kaydedildi.

Öte yandan, spot piyasada bugün geçerli olan fiyat aralığı ise en yüksek 3 bin 800 lira, en düşük ise 303 lira şeklinde gerçekleşti.