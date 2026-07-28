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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00’de 3.995 lira 1 kuruş, en düşük ise saat 12.00’de 252 lira olarak tespit edildi.

Bu veriler, gün içinde elektrik fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.

ORTALAMA FİYATLAR 1.800 LİRANIN ÜZERİNDE

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının ortalamalarına bakıldığında:

Aritmetik ortalama: 1.850 lira 38 kuruş

Ağırlıklı ortalama: 1.890 lira 50 kuruş olarak hesaplandı.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 31,7 GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 31,7 azalarak 1 milyar 141 milyon 859 lira seviyesine geriledi.

BUGÜNÜN FİYAT ARALIĞI DA YÜKSEK SEYRETTİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4.000 lira, en düşük 330 lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında hem fiyat seviyeleri hem de işlem hacmindeki değişimler, arz-talep dengesi açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.