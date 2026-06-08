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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 176 lira, en düşük ise 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

En yüksek fiyatın saat 20.00’de, en düşük fiyatın ise saat 12.00’de gerçekleşeceği öngörüldü.

ORTALAMA FİYATLAR 1500 LİRA SEVİYESİNDE

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının aritmetik ortalaması 1377 lira 24 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1502 lira 57 kuruş olarak hesaplandı.

Bu veriler, gün içi fiyat oynaklığının yüksek seyrettiğine işaret etti.

İŞLEM HACMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 80,5 artarak 862 milyon 141 bin 844 liraya yükseldi. Bu artış, piyasada talep ve fiyat hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI DA GENİŞTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük fiyatı ise 120 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, fiyatlardaki dalgalanmanın arz-talep dengesi, hava koşulları ve enerji üretim maliyetlerindeki değişimlerden kaynaklandığını belirtiyor.