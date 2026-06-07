Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 117,3 artarak 477 milyon 531 bin 881 liraya ulaştı.

Gün öncesi piyasada fiyatlar, yarın için en yüksek saat 20.00’de 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük ise saat 12.00’de 120 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 764 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 841 lira 80 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük ise sıfır lira seviyesinde kayıtlara geçti.