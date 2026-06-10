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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 52,4 azalarak 1 milyar 145 milyon 64 bin 429 liraya geriledi.

Gün öncesi piyasada fiyatlar saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek seviyenin saat 21.00’de 4 bin 104 lira 93 kuruş, en düşük seviyenin ise saat 12.00’de 200 lira olduğu görüldü.

Aynı piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1733 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1785 lira 64 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot piyasada bugün için elektrik fiyatları en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük ise 240 lira 1 kuruş seviyelerinde kaydedildi.