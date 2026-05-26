Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gün öncesi piyasada fiyat aralığı

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatları saatlik bazda geniş bir bantta oluştu.

En yüksek fiyat: Saat 21.00’de 315,01 TL

En düşük fiyat: 05.00 ile 18.00 saatleri arasında 0 TL

Aynı piyasada aritmetik ortalama fiyat 69 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 81 lira 34 kuruş olarak hesaplandı.

İŞLEM HACMİNDE YÜZDE 36’LIK DÜŞÜŞ

Spot elektrik piyasasında toplam işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 36,73 azalarak 24 milyon 332 bin 646 liraya geriledi. Bu düşüş, piyasadaki talep ve fiyat dinamiklerinde zayıflamaya işaret etti.

BUGÜNÜN FİYAT VERİLERİ

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek: 328 lira 1 kuruş

En düşük: 0 TL

Uzmanlar, elektrik fiyatlarında görülen sıfır seviyesinin arz fazlası ve düşük talep dönemlerinde ortaya çıkabildiğini belirtirken, önümüzdeki süreçte tüketim artışı ve üretim maliyetlerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.