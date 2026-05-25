Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 328 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada bu en yüksek seviyenin saat 20.00’de oluşacağı öngörülürken, en düşük fiyatın ise 06.00 ile 17.00 saatleri arasında 0 (sıfır) lira olacağı tespit edildi.

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının ortalamaları da netleşti. Buna göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 99 lira 46 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı 108 lira 13 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan spot elektrik piyasasında işlem hacminde sert bir düşüş yaşandı. Toplam işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 62,35 azalarak 38 milyon 465 bin 875 lira seviyesine geriledi.

Bugüne ilişkin fiyat verilerinde ise geniş bir bant dikkat çekti. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 1508 lira 70 kuruş olarak kaydedilirken, en düşük fiyat yine 0 (sıfır) lira oldu.

Piyasa verileri, elektrik fiyatlarında saatlik bazda ciddi dalgalanmalar yaşandığını ve işlem hacmindeki düşüşün piyasa hareketliliğini sınırladığını ortaya koydu.